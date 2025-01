Classica, Gran concerto viennese al Teatro Aurora per Befana

Ha la data del 6 gennaio, giorno dell'Epifania, il Gran concerto di Capodanno di Scandicci, in programma al Teatro Aurora. L'appuntamento, ore 17, ideato e con direzione artistica di Franz Moser, eclettico artista austriaco trapiantato sulle colline scandiccesi, è inserito nella terza Stagione lirica 2024/2025 di Scandicci della Compagnia d'Opera italiana di Firenze. Il concerto vuole rendere al pubblico atmosfere viennesi "Lo scopo delle sue composizioni nella metà del 1800 era proprio di portare allegria a un popolo, che soffriva di guerre, fame e altri disagi - spiega Moser - Per questo motivo teniamo alta la tradizione per i primi giorni dell'anno, presentando questa musica che porta allegria, ottimismo, gioia e piacere. È quasi impossibile di non essere contagiati di queste melodie, per questo il concerto di capodanno è un successo in tutto il mondo". Sul podio il maestro spagnolo Alvaro Lozano con la CorOrchestra di Cortona. Insieme suoneranno valzer, polkas e marce di Johann Strauss, arricchiti di arie e duetti della Lirica (Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi) col soprano Claudia Belluomini ed il tenore Vladimir Reutov. Tra i più noti brani di Johann Strauss saranno interpretati dal programma di sala il Valzer "An der schönen blauen Donau" (Sul bel Danubio blu), "Radetzkymarsch" (Marcia di Radetzky) e l'ouverture brillante della sua operetta "Die Fledermaus" (il Pipistrello).

Franz Moser, austriaco di Vienna, nato in Olanda e toscano di adozione - "un vero europeo", si definisce -, narrerà durante il concerto le storie e storiette di Strauss, "una delle prime 'pop-star' della storia di musica: dai concerti in America con 15mila elementi e coristi davanti di più di 100mila spettatori, fino alla sua vita amorosa". Ingresso 30 euro, i bambini entrano gratis.



