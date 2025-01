Befana, a Pistoia numero chiuso per 6.500 in piazza Duomo

Torna per la 31/a volta a Pistoia, al tramonto, la Befana che si cala da 66 metri di altezza dal campanile del Duomo, iniziativa organizzata dall'Associazione nazionale vigili del fuoco che prevede il numero chiuso a un massimo di 6.500 persone in piazza del Duomo. Quest'anno per la prima volta la calata dal campanile della vecchietta che porta doni sarà anticipata dalla sfilata dei Re Magi, che da piazza San Francesco attraversano le vie del centro fino alla cattedrale. All'evento parteciperà un centinaio di vigili del fuoco.

La scena prevede che la Befana voli sulla piazza per raggiungere i bambini, in attesa dei doni. Ma si verifica un intoppo, un'avaria alla scopa volante che la fa finire nel campanile dove rimane bloccata. Allora, osservata dai bambini delusi per l'imprevisto, la Befana chiede aiuto a tutti, anche a Babbo Natale, però senza successo. Così decide di rivolgersi ai vigili del fuoco, che arrivano a sirene spiegate e l'aiutano a calarsi dalla torre campanaria, alta 66 metri, dopo averla imbracata. Arrivata a terra distribuirà i regali ai bambini.

"Questa giornata - spiega Alessandro Sabella, assessore alle tradizioni del Comune di Pistoia - ha da sempre un grande riscontro in termini di presenze e piace molto ai bambini, ma anche agli adulti". L'iniziativa, una delle prime del genere in Italia, segue un programma ormai consolidato che riscuote grande successo fra le famiglie. A molti bimbi piccoli viene lasciato credere che il guasto alla scopa della Befana sia reale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA