A oculistica di Piombino diagnostica e interventi innovativi

"Grazie alla nuova organizzazione che prende il via in questi giorni il reparto di oculistica dell'ospedale Villamarina di Piombino potrà introdurre tipologie innovative di diagnostica e interventi diventando il nuovo polo di riferimento dei servizi ambulatoriali e chirurgici offerti ai cittadini della Val di Cornia. Questo sarà reso possibile dalla presenza di medici che garantiranno l'esecuzione di nuovi esami diagnostici e nuove tecniche interventistiche". E' quanto annuncia, in una nota, Vito Giudice, direttore facente funzioni della Uoc di Oculistica di Livorno, Cecina, Piombino ed Elba.

Giudice spiega che nel reparto di Piombino "aumenteranno qualità e tipologia dei servizi offerti grazie a colleghi operativi in altre sedi che metteranno a disposizione la propria professionalità. Gli ambulatori sono già dotati delle più moderne apparecchiature che garantiscono, tramite tomografie ottiche computerizzate (Oct), ecografie oculari, fluorangiografie, topografie corneali e biometrie ottiche, una diagnostica della patologie oculari di alto livello. A questo si aggiungerà l'aspetto chirurgico con trattamenti di cataratta, iniezioni intravitreali, ma anche sul glaucoma e altre patologie della cornea come il cheratocono e il trapianto endoteliale che fino ad oggi non sono mai stati eseguiti in quella sede".

"La nuova organizzazione - commenta Giacomo Corsini, direttore sanitario dell'azienda Usl Toscana Nord ovest - conferma la volontà espressa a più riprese da parte della direzione di consolidare il ruolo dell'ospedale di Piombino".





