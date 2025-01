A Montemignaio prosegue mostra 50 presepi sparsi nelle frazioni

C'è tempo fino al 10 gennaio per visitare i 50 presepi artigianali di Montemignaio (Arezzo) sparsi nelle frazioni del paese, la mostra inaugurata lo scorso 7 dicembre a Castello con l'accensione dell'albero di Natale. Fa eccezione il presepe di Teresa e Tito, in mostra fino al 2 febbraio. Tra le opere più significative della prima edizione di 'Presepi in mostra' quello a grandezza naturale di Casodi, con una stalla ricostruita al centro della frazione e i Re Magi lungo la strada, del Cassero del Castello, incastonato in una bifora che incornicia la valle del Casentino. E, ancora, il presepe di Ottavino, vicino alla chiesa di Sant'Agata e alle mura del Castello, simbolo della passione della comunità locale e, appunto, quello di Teresa e Tito, un'istituzione locale, allestito su oltre 25 metri quadrati nella taverna della loro casa a Fornello. Durante il periodo natalizio, fanno sapere i promotori, sono stati organizzati eventi speciali, tra cui la passeggiata con lanterne la sera della vigilia di Natale, che ha coinvolto i bambini del paese e il percorso di cinque chilometri, organizzato in collaborazione con il gruppo Namasté Montemignaio - Cai Sezione Firenze, che ha toccato tutti i presepi.



