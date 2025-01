Marchi lusso contraffatti, maxi sequestro nel Fiorentino

Maxi sequestro di articoli di pelletteria e tessuti con marchi contraffatti in due distinte operazioni avvenute nei giorni scorsi Sesto Fiorentino (Firenze), da parte del comando provinciale della guardia di finanza. Due le persone denunciate, entrambe di nazionalità cinese. Il sequestro di 36.498 articoli di pelletteria (borse e cinture) con il marchio Ralph Lauren e di 19.050 metri di tessuto riproducente i marchi Fendi e Michael Kors, tutti risultati contraffatti, è arrivato al termine di una articolata attività di intelligence nella zona dell'Osmannoro. Le indagini, partite dallo sviluppo investigativo di informazioni acquisite direttamente sul territorio, sono state focalizzate sull'individuazione dei soggetti coinvolti e dei locali potenzialmente utilizzati dagli stessi per lo stoccaggio dei prodotti.

La prima indagine ha permesso di accertare la commercializzazione di accessori di abbigliamento riportanti un logo riconducibile al marchio Ralph Lauren. Il secondo intervento ha poi permesso di sequestrare il tessuto riproducente, senza autorizzazione, il marchio della casa di moda Fendi e quello dello stilista Michael Kors. L'esame della merce, eseguito da tecnici specializzati in materia, ha confermato la falsificazione dei prodotti.

Nel 2024, fanno sapere le Fiamme gialle, in provincia di Firenze sono stati sequestrati circa 175.000 articoli contraffatti (borse, cinture, zaini, foulard, tracolle) con la segnalazione alla Autorità giudiziaria di oltre 20 persone.





