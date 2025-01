Maltempo, in Toscana allerta gialla per forte vento e mareggiate

Emessa dalla protezione civile della Toscana un'allerta gialla per vento forte dalle 20 di questa sera fino alle ore 12 di domani venerdì 3 gennaio su Arcipelago, sui crinali appenninici settentrionali e orientali.

Codice giallo anche per mareggiate su costa centro settentrionale e Arcipelago dalla mezzanotte alle 14 di domani. Atteso vento di libeccio in intensificazione con possibili raffiche, in particolare in serata, fino a 90-100 km/h sui crinali appenninici settentrionali e orientali; raffiche fino a 70-90 km/ sulla costa settentrionale e sulla Gorgona. Domani, venerdì, venti fino a 70-80 km/h sull'Arcipelago e, temporaneamente, sulla costa. Raffiche in mattinata fino a 80-100 km/h in Appennino e zone sottovento (Alto Mugello). Previste brevi nevicate domani sopra i 900 metri dal tardo pomeriggio.

A Livorno, per il rischio mareggiate, l'amministrazione raccomanda di seguire i consigli della protezione civile, tra i quali evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare. Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l'intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della protezione civile comunale e della polizia municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata.



