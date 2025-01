Fiorentina: Valentini è ufficiale, attesa per Folorunsho

La Fiorentina continua la preparazione della prima partita del 2025 che sarà sabato al Franchi contro il Napoli, sfida che farà registrare il tutto esaurito. Raffaele Palladino conta di recuperare Cataldi che ieri ha saltato l'allenamento perché febbricitante. Per il resto il gruppo appare al momento a disposizione.

Possibile la convocazione dell'ultimo arrivato, il 23enne difensore argentino Nicolas Valentini preso a parametro zero dal Boca Juniors: per lui la maglia numero 14 e un contratto fino al 2029, l'ufficialità è stata data oggi dal club viola mentre la presentazione dovrebbe tenersi la prossima settimana quando si aggregherà il centrocampista Michael Folorunsho in prestito dal Napoli con diritto di riscatto a nove milioni.

In partenza Martinez Quarta che dopo quattro stagioni a Firenze tornerà in patria, al River Plate, per una cifra intorno ai 7-8 milioni. Il centrale difensivo, che è stato anche capitano della squadra, dopo i saluti ieri ai tifosi presenti in 5000 all'allenamento a porte aperte all'interno dello stadio, ha postato un messaggio sui social: "Grazie davvero! Rimarrete per sempre nel mio cuore!". Tra gli obiettivi di mercato figurano Pablo Mari in scadenza con il Monza (Palladino lo ha allenato nella passata stagione) e il difensore del Parma Coulibaly in caso di offerte irrinunciabili dalla Premier League per Kayode.





