Calcio: è morto all'età di 80 anni Aldo Agroppi

L'ex calciatore e allenatore Aldo Agroppi è morto questa mattina all'ospedale di Piombino (Livorno) all'età di 80 anni. A quanto si apprende Agroppi era ricoverato da qualche giorno per una polmonite. Da calciatore aveva debuttato nelle giovanili della squadra della propria città, per poi indossare anche le maglie di Torino e Genoa, Ternana, Potenza e Perugia. Per lui cinque presenze in Nazionale. Poi la lunga carriera da allenatore, chiusa nella Fiorentina nel 1993, al termine della quale divenne opinionista televisivo.

