Findomestic, -1,5% intenzioni d'acquisto I trimestre 2025

Nei primi tre mesi del 2025, le intenzioni d'acquisto degli italiani saranno all'insegna di una cautela (-1,5%) condizionata soprattutto dal settore della mobilità che vede sia le auto nuove (-19,4%) che le usate (-12,5%) con il freno a mano tirato. E' quanto rileva l'Osservatorio di Findomestic (Gruppo Bnp Paribas) sui consumi.

"Secondo le nostre ultime rilevazioni - commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio - in un contesto che resta di preoccupazione, in cui da oltre due anni la maggioranza degli italiani guarda al futuro con pessimismo, si colgono alcuni segnali di miglioramento: diminuiscono dal 42% al 39% le famiglie che si dichiarano in una situazione 'molto' o 'abbastanza' problematica e quanto meno sotto Natale è salita dal 26 al 33 la percentuale di chi ritiene che quello attuale sia un buon momento per fare acquisti".

Invece, riporta l'Osservatorio, c'è crescita delle intenzioni d'acquisto di infissi (+20%), grandi elettrodomestici (+17,6%), ristrutturazioni (+15,3%) e mobili (+11,2%) il che mette in evidenza come gli italiani continuino a progettare acquisti per rendere più efficiente la propria abitazione. "I bonus governativi in approvazione su mobili, infissi, ma anche elettrodomestici - aggiunge Bardazzi - certamente influenzano le intenzioni d'acquisto del settore casa che, fatta eccezione per gli infissi, soffrono nei segmenti più legati all'efficienza energetica: isolamento termico (-0,7%), impianti fotovoltaici (-3,7%) e pompe di calore (-4,7%)".

Secondo i dati dell'Osservatorio Findomestic, bene anche la telefonia (+9%), attrezzature per il fai da te (+5,1%), tablet (+4%), fotocamere (+2%) e tv, mentre viaggi e vacanze (-0,9%) toccano uno dei punti più bassi dell'anno come già avvenuto lo scorso luglio. In negativo anche i piccoli elettrodomestici (-4,5%), pc (-4,9%), attrezzature sportive (-5,4%), motoveicoli (-8%), le e-bike (-12,5%) e i monopattini elettrici (-19%).





