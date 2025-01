Capodanno, tanti tuffi a Viareggio, in Versilia e in Maremma

Aumento con record dei partecipanti nel tuffo collettivo in mare di Capodanno, a Viareggio (Lucca). Hanno partecipato 714 persone, numero superiore ai 672 dell'1 gennaio 2020 e ai 605 del 2024.

L'iniziativa ha finalità di beneficenza per raccogliere fondi.

In tema col punto di ritrovo, il Belvedere delle Maschere, sulla spiaggia davanti a piazza Mazzini, diversi partecipanti si sono presentati mascherati a richiamo del Carnevale.

Sul litorale versiliese altri tuffi a Torre del Lago, al pontile di Tonfano (è la prima volta, si sono presentati in circa 50) e a quello di Forte dei Marmi.

In Maremma altri tuffi di Capodanno. Ci sono stati a Castiglione della Pescaia (circa 100 persone) e Follonica (Grosseto).



