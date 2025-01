'Capodanno del silenzio' nei santuari di La Verna e Camaldoli

Chiasso nelle piazze, Capodanno osservando assoluto silenzio nei santuari toscani de La Verna e Camaldoli, nella provincia di Arezzo, dove il 2025 è stato atteso con un registro completamente opposto a quello consueto di festeggiamenti pieni di musica e rumore. Un centinaio di giovani ha aspettato l'anno nuovo con la preghiera e alla luce delle torce nei luoghi francescani, abbandonando il clamore di cenoni e fuochi d'artificio. La scelta è stata fatta puntando sull'atmosfera mistica di La Verna e Camaldoli, dove hanno trascorso ore di raccoglimento e riflessione ma anche camminato in mezzo alla neve a rigide temperature. In due gruppi, hanno chiuso la nottata più lunga dell'anno a La Verna nel salone Tau al suono delle chitarre, invece a Camaldoli con un falò nel piazzale del monastero.

A La Verna la veglia di preghiera li ha fatti riunire nel silenzio del santuario che ospitò le stigmate di San Francesco, e con la luce soffusa della chiesa, hanno pregato fino dopo l'annuncio del nuovo anno da parte dei frati presenti. Dopo la mezzanotte il gruppo si è spostato nel salone del Tau per una festa sobria dove sono stati fatti canti di pace.

A Camaldoli, più a nord, sempre a ridosso dell'Appennino del Casentino, prima di mezzanotte c'è stata la fiaccolata - anche qusesta in pieno silenzio - lungo un sentiero illuminato da un centinaio di fiaccole in marcia che hanno formato una scia luminosa in mezzo alla neve fino alle celle dei monaci di clausura. Qui hanno salutato in silenzio il 2025. Al termine, in segno di festa e spiritualità, un grande fuoco ha illuminato la notte gelata.



