Scontro tra 2 auto a Viareggio, bimba morta aveva 8 anni

La bambina morta nell'incidente stradale avvenuto oggi a Viareggio (Lucca), lungo la variante Aurelia, aveva 8 anni e non 11 come reso noto in un primo momento. La piccola era la figlia del fratello della donna deceduta nello stesso incidente, una 39enne di origine senegalese. Ferite nell'incidente due figlie della 39enne, di 6 e 12 anni e il marito 51enne.

Il conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente è un quarantenne di Viareggio che guidava una Picanto Kia mentre la famiglia senegalese, residente a Santa Croce Sull'Arno e che era diretta a Bergamo da parenti, viaggiava su una Fiat Tipo nera. A seguito dell'incidente, avvenuto intorno alle 13, la variante Aurelia è stata chiusa nel tratto interessato in entrambi i sensi venendo riaperta in sud intorno alle 15.30. In nord dovrebbe essere riaperta a breve dopo la rimozione della salma della donna.

Cordoglio è stato intanto espresso dal sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni: "Una tragedia che ci colpisce tutti" le parole del primo cittadino che ha spiegato come il 51enne ferito e la sua famiglia "sia conosciuta a Santa Croce sull'Arno e la notizia della vicenda che li ha coinvolti ci rattrista profondamente. Siamo vicini alla famiglia e alla comunità senegalese tutta e ci mettiamo a disposizione per quanto è nelle nostre possibilità, per aiutare in questo momento di grande sofferenza". La famiglia vive da tempo nel comune conciario dove il padre è titolare di un'azienda di trasporti.





