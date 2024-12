Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita a bordo della sua moto questa mattina in seguito a uno scontro con un'automobile a Massa (Massa Carrara) in località Madonna degli Oliveti. Sul posto l'auto medica, i vigili del fuoco e la polizia municipale. E' il terzo incidente mortale in provincia nel giro di pochi giorni, dopo quelli di Montignoso a Natale e Avenza (frazione di Carrara) nella notte di Santo Stefano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA