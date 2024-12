Trovata morta carbonizzata nella sua casa di Firenze una donna di 97 anni, forse per un incidente domestico mentre utilizzava i fornelli in cucina. Sul posto, in via Santa Maria a Cintoia, una zona di periferia, sono andati il 118 e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri in ausilio.

La salma è stata portata all'istituto di Medicina legale di Careggi per l'autopsia. L'abitazione è stata restituita alla disponibilità ai familiari.



