Cda Monte dei Paschi nomina i cinque nuovi componenti

Il Cda della banca Monte dei Paschi di Siena ha nominato i 5 nuovo componenti del board al posto dei membri indicati dal ministero dell'Economia che hanno recentemente lasciato il ruolo: sono Alessandro Caltagirone (figlio di Francesco Gaetano), Elena De Simone (con incarichi nel gruppo Caltagirone), Marcella Panucci, Francesca Renzulli e Barbara Tadolini (presidente del collegio sindacale dell' Enel, già sindaco effettivo di Luxottica Group). Panucci, Renzulli e Tadolini sono indicati come indipendenti.

"La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni rassegnate da cinque consiglieri indipendenti, indicati nella lista del ministero dell'Economia e delle finanze presentata il 27 marzo 2023", precisa una nota di Mps. I nuovi consiglieri rimarranno in carica sino alla prossima assemblea dei soci.

"In considerazione dei mutamenti occorsi nell'assetto azionario della Banca, per effetto della progressiva riduzione della partecipazione detenuta dal Mef, la selezione dei nominativi dei nuovi consiglieri da parte del Comitato nomine è avvenuta a seguito di un apposito processo di interlocuzione con alcuni dei nuovi soci della banca e con il supporto della società di executive search Spencer Stuart", aggiunge il comunicato.

Il Comitato nomine della banca "ha ravvisato l'opportunità di far svolgere detta interlocuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, in linea con la politica di dialogo con gli azionisti, nell'interesse della banca e mediante un processo che possa essere sostenuto dall'azionariato in occasione della prossima assemblea chiamata ad esprimersi sulla conferma dei consiglieri cooptati in data odierna", spiega la nota di Mps, che procederà nei termini di legge alla verifica dei requisiti dei consiglieri cooptati.

Il comitato Parti correlate della banca è stato integrato con l'inserimento dei consiglieri Paola De Martini (presidente) e Renato Sala, che si aggiungono alla consigliera Alessandra Barzaghi.



