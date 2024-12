'Puccini oltre Puccini', a Torre del Lago l'omaggio di Massini

Stefano Massini il 30 dicembre, quindi il Concerto di Capodanno. Un doppio evento a Torre del Lago (Lucca) per chiudere l'anno dedicato alle Celebrazioni pucciniane e inaugurare il nuovo ancora sotto il segno della musica e dell'arte del maestro. Il primo appuntamento. 'Puccini oltre Puccini' è in programma lunedì prossimo alle 18 al Gran Teatro Puccini, con lo scrittore e drammaturgo fiorentino (ingresso libero su prenotazione). Un viaggio tra aneddoti e musica in cui Massini sarà accompagnato da Irene Celle, soprano, Alessandro Fantoni, tenore, e Francesco Barbagelata al pianoforte. "Sarà una fine d'anno nel segno della musica per me - afferma Massini - il Festival Puccini Torre del Lago mi ha chiesto di salutare l'anno raccontando a mio modo Giacomo Puccini insieme a un pianista e alcuni solisti che 'sigilleranno' con me la fine del 2024 anno del Centenario pucciniano". Il primo gennaio alle 12 torna il Concerto di Capodanno (Auditorium Enrico Caruso, ingresso libero con prenotazione obbligatoria) con l'Orchestra e i solisti del Festival Puccini, guidati dalla bacchetta di Giuseppe Lanzetta. "Quest'anno, il Concerto di Capodanno sarà affiancato da un evento altrettanto speciale: una serata con Stefano Massini, amico della nostra città, che saprà incantarci con i suoi racconti dedicati a Giacomo Puccini. Un'occasione preziosa per celebrare il nostro patrimonio culturale attraverso parole e musica", dichiara l'assessore alla cultura del Comune di Viareggio Sandra Mei. "Salutiamo la fine di questo anno straordinario con due grandi eventi che celebrano la passione e l'eccellenza che hanno caratterizzato il nostro percorso - afferma il presidente della Fondazione Festival Pucciniano Fabrizio Miracolo - Ma questo è solo l'inizio: il 2025 si aprirà con un grande evento che darà il via a un anno in cui saremo felici e impegnati a dare il massimo per rendere omaggio, in ogni modo possibile, al maestro Giacomo Puccini"



