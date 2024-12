Premi: a Pisa e Sassuolo il 'Costruiamo Gentilezza nello Sport'

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, e l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sono stati premiati prima del calcio d'inizio del match tra le due squadre all' 'Arena Garibaldi' col riconoscimento 'Costruiamo gentilezza nello sport'.

La società toscana è stata scelta per l'iniziativa 'Accendi il faro che è in te', volta a diffondere nei giovani la cultura della gentilezza, mentre il Sassuolo per il progetto 'Un gol a quattro zampe', che promuove l'adozione di cani e gatti. I premi sono stati consegnati da Gaia Simonetti e Chiara Castellani, ambasciatrici di gentilezza. La maglia simbolo del premio, disegnata dai bambini, è finora andata, tra gli altri, a Guglielmo Vicario, Federica Cappelletti, Anna Astori, nel ricordo del figlio Davide, Claudio Ranieri, Giorgio Chiellini, Elisabet Spina, Filippo Macchi e Daniele Cassioli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA