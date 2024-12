Mons.Gambelli, grati comunità Piagge per impegno per gli esclusi

"Desidero ringraziare don Alessandro" Santoro "e tutti i membri della comunità delle Piagge per il loro impegno nei confronti dei poveri e degli esclusi, perché con il loro esempio e le loro parole ci ricordano la verità del Vangelo: il più grande è colui che si fa l'ultimo e il servo di tutti. Saremo tutti giudicati sulle opere di misericordia ('Ho avuto fame, ho avuto sete, ero nudo, straniero, malato, in carcere')". Lo ha detto l'arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, nell'omelia pronunciata stamani nella messa di Natale che ha voluto celebrare alle Piagge, alla periferia di Firenze: la chiesa era piena di fedeli. Tra i presenti la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Nei giorni scorsi l'arcivescovo aveva spiegato la scelta delle Piagge come "segno di attenzione alle situazioni sociali più complesse e disagiate", per esprimere "vicinanza a coloro che si impegnano nei confronti delle persone più povere" e per "far sapere loro che sono sempre al centro delle nostre attenzioni". A presiedere invece la celebrazione della santa Messa in Duomo stamani è stato il cardinale Giuseppe Betori.

Nella sua omelia mons.Gambelli ha anche parlato del Giubileo "iniziato ieri notte a Roma e che apriremo solennemente a livello diocesano domenica prossima": "E' una bella occasione - ha detto - per lasciarci trasformare dalla grazia di Dio. Non c'è libertà né uguaglianza senza fraternità, per questo uno degli aspetti fondamentali del Giubileo biblico era la remissione dei debiti. Ognuno di noi ha un debito, non solo di natura economica, da rimettere a qualcuno. Chi ha subito un torto, certamente deve essere tutelato nella sua ricerca di giustizia, ma bisogna imparare alla fine a saper perdonare, se vogliamo davvero costruire una società solida e sicura".

Dopo la messa Gambelli è atteso al pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio a Spazio Reale a San Donnino. Il cardinale Betori andrà invece al pranzo di Sant'Egidio nella Basilica di San Lorenzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA