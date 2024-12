Accoltellata da ex, papà 'sta meglio, ha provato a abbracciarmi'

"Ci siamo visti stamattina, mi ha sorriso, io le ho dato un bacio, lei ha provato ad abbracciarmi: è lucida, prova a parlare ma non può perchè è stata tracheotomizzata": "Rispetto a quando siamo arrivati ha fatto un salto, in tre giorni, importantissimo, ha subito 4 interventi è uno scricciolino ma è forte e anche in questo momento mi sta facendo vedere la sua maturità". A parlare è l'avvocato Carlo Voce, il padre di Martina, la 21enne fiorentina accoltellata a Oslo dall'ex fidanzato, Mohit Kumar, informatico norvegese di 24 anni di origine indiane.

Stamani Carlo Voce è andato a trovare la figlia in ospedale dove oggi è previsto che vada a visitarla anche Luna, la sorellina: "Ce lo hanno consigliato i medici, sia per la piccola che per Martina". A Oslo ci sono poi la mamma della 21enne e la nonna materna, oltre alla madre di Luna. E' invece ripartito oggi lo zio Antonio Voce, non prima di averla visitata stamani.

Secondo quanto spiega il padre, giovedì Martina sarà operata alla mano sinistra, la più danneggiata, la settimana prossima dovrebbero toglierle "tutto" oltre a risvegliarla del tutto: volutamente, spiega, "stanno procedendo piano piano, dandole emozioni piano piano: la svegliano, vede l'ambiente e poi la fanno riposare e così via. E' già accaduto ieri, lo hanno rifatto oggi". Carlo Voce racconta anche che Martina si è commossa quando ha saputo che Oliver, il collega di lavoro che l'ha salvata, sta bene ed è venuto a trovarla. "E' un eroe, non so come ringraziarlo" spiega Voce colpito anche dalla vicinanza del padre di Oliver, del datore di lavoro di Martina, Cristiano Comelli, degli altri colleghi e anche dei clienti del negozio dove lavora Martina.

"Voglio ringraziare in particolare - aggiunge poi - Luca Fraticelli dell'ambasciata italiana a Oslo, è sempre con me, la polizia, la primaria che ha operato mia figlia e gli infermieri dell'ospedale che la trattano come se fosse figlia loro". Quanto all'ex fidanzato, "in prognosi riservata nello stesso ospedale, vigilato da tre poliziotti", il padre del 24enne, riferisce Carlo Voce, attraverso un poliziotto gli ha fatto sapere che "mi voleva vedere per chiedere scusa per conto del figlio. Ho risposto però che non è il momento, si valuterà successivamente.

Non ho nessun odio verso questo ragazzo, è vissuto due anni nella mia famiglia, ma io ora devo pensare a Martina, capisco la sua sofferenza ma non me la sento, ora devo preoccuparmi solo di stare vicino a mia figlia".



