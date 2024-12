Esplosione in villetta, proseguono ricerche donna dispersa

Sono andate avanti per tutta la notte, ma senza esito, le ricerche della donna di 52 anni originaria di Taiwan che risulta dispersa dopo l'esplosione della villetta di Molazzana (Lucca) avvenuta intorno alla mezzanotte di domenica. I soccorritori hanno rimosso quasi tutte le macerie nella speranza che potesse essere sepolta dai detriti ma ancora viva. Ieri mattina intorno alle 11 era stato ritrovato il corpo dell'uomo di 68 anni di Singapore con il quale alcuni anni fa aveva acquistato la casa, sventrata probabilmente dopo una fuga di gas e nella quale, stando agli accertamenti, si trovava al momento della deflagrazione. "Rimane da rimuovere una piccola porzione di tetto - ha spiegato questa mattina il sindaco di Molazzana Andrea Talani -: i soccorritori stanno decidendo come operare per spostare gli ultimi pezzi di cemento".



