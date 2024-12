Condizioni stabili per la 21enne accoltellata dall'ex a Oslo, è ancora in coma

Ha trascorso una notte in condizioni stabili in ospedale a Oslo, tenuta sedata in coma farmacologico, Martina Voce, la 21enne fiorentina scampata nei giorni scorsi nella capitale norvegese, dove studia e lavora da tempo, al tentativo di femminicidio da parte dell'ex fidanzato Mohit Kumar, un informatico di origine indiane. La ragazza dovrà essere sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, di tipo ricostruttivo, a causa delle coltellate, decine, ricevute, dall'ex, che è accusato di omicidio. I parenti di Martina, il padre e lo zio, sono a Oslo per assisterla e oggi si sono recati all'ambasciata italiana, poi andranno al commissariato di polizia.

