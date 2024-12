Aggredisce compagna e suocera non vedente, arrestato

Arrestato dai carabinieri di Pistoia con le accuse di maltrattamenti in famiglia e percosse, dopo aver aggredito, verbalmente e con strattoni e spinte, la compagna e la madre di lei, non vedente. Protagonista un 57enne, che già a settembre aveva colpito con un pugno l'anziana, finita in ospedale. A dare la notizia è l'edizione cittadina del Tirreno. Secondo quanto riportato, i militari sono intervenuti venerdì sera dopo una telefonata al 112 di una vicina di casa, allertata dalle urla. Madre e figlia si erano chiuse in camera per sfuggire alla rabbia dell'uomo, che aveva già a suo carico una denuncia per maltrattamenti in famiglia e un provvedimento di ammonimento del questore. L'anziana è stata accompagnata in ambulanza, in stato di choc, al pronto soccorso, mentre la figlia ha raccontato ai militari che i maltrattamenti erano iniziati nel maggio 2022, quando le condizioni di salute della madre erano peggiorate. Da allora il convivente aveva iniziato con offese e umiliazioni nei confronti di entrambe. Lo scorso settembre la prima denuncia, dopo che il 57enne aveva colpito con un pugno l'anziana intervenuta in difesa della figlia, afferrata per i capelli e strattonata. A ottobre era arrivato l'ammonimento del questore, mentre una decina di giorni fa la madre della compagna gli aveva permesso di tornare a casa. Poi venerdì sera la nuova lite, l'aggressione e l'arresto.



