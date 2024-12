Aggredisce operatore sanitario in ospedale Firenze, arrestato

Aggressione a un operatore sanitario ieri pomeriggio all'ospedale di Santa Maria Nuova, nel centro di Firenze dove è poi intervenuta la polizia che ha poi arrestato un 22enne. La vittima ha riportato 30 giorni di prognosi.

Da quanto spiegato dalla Questura, il 22enne, di origine peruviana, già noto alle forze dell'ordine, era stato portato in ospedale dopo essere stato soccorso poco prima in strada dal 118 perché verosimilmente in forte stato di ebrezza alcolica. Una volta all'interno del pronto soccorso, senza apparente motivo, si sarebbe poi scagliato all'improvviso contro uno degli Oss ruotandogli violentemente la mano. L'intervento dall'agente in servizio al posto di polizia dell'ospedale e di altro personale medico avrebbe riportato la situazione alla calma fino all'arrivo degli agenti delle volanti che hanno bloccato il 22enne poi arrestato per lesioni personali.



