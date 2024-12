Accoltellò la fidanzata nel 2011, arrestato da polizia stradale

Una pattuglia della Polizia stradale di Riva del Garda, in Trentino, nel corso di un normale servizio di vigilanza stradale ha indentificato un cittadino rumeno a Lavini di Marco a bordo di un'auto con targa rumena. A carico dello straniero risultava un ordine di carcerazione, per cumulo di pene, emesso dalla procura della Repubblica di Siena nel 2021. Da allora l'uomo risultava irreperibile sul territorio nazionale e se ne erano perse le tracce.

Il fermato è stato condannato per un tentato omicidio, avvenuto nell'aprile 2011 a Poggibonsi, a sei anni e sei mesi di reclusione. L'uomo avrebbe accoltellato, nel sonno, dopo un litigio, l'allora fidanzata 24enne. Poco dopo l'uomo era rimasto coinvolto nell'incidente che ha bloccato l'Autopalio all'ingresso di Firenze Certosa. Ferito, era fuggito a piedi, ma era stato fermato dai carabinieri alcune ore dopo all'Impruneta.

La donna aveva riportato profonde ferite ed era stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Le Scotte di Siena. A dare l'allarme fu la sorella della donna, sua coinquilina.

L'uomo ora si trova nella Casa circondariale di Spini di Gardolo per scontare il residuo pena.



