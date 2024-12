Natale, ad Abbadia S.Salvatore festa del fuoco con le 'Fiaccole'

Torna la vigilia di Natale, ad Abbadia San Salvatore (Siena), sul Monte Amiata, una delle più antiche feste del fuoco italiane: dalle 18 si celebra un rito che coinvolge l'intera comunità, con l'accensione delle 'Fiaccole', grandi cataste di legna a forma piramidale, alte fino a sette metri, allestite in ogni angolo del piccolo borgo medievale che bruciano celebrando la luce. Un rito dove il sacro e il profano si mescolano, rinnovando una tradizione ancora oggi profondamente partecipata.

L'appuntamento viene preparato già con la fine dell'estate quando i 'fiaccolai' iniziano a cercare la materia prima per le 'fiaccole'. La lavorazione è poi complessa: per giorni vengono levigati e intrecciati tronchi grazie a tecniche che si tramandano di generazione in generazione. Poi il 24 dicembre alle ore 18, con centinaia di persone riunite, viene dato il via alla cerimonia di accensione con la 'Benedizione del fuoco' che segna l'inizio della festa. La filarmonica suona canti natalizi e la fiaccola davanti al Municipio viene accesa con il fuoco sacro. Quindi i capi fiaccola, con le loro torce accese, portano il fuoco per appiccarlo alle altre decine di fiaccole disseminate nel paese.



