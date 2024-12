Maltempo,annullati alcuni collegamenti isole d'Elba e Giglio

Annullati stamani a causa del maltempo alcune corse dei traghetti che collegano Piombino (Livorno) all'isola d'Elba e Porto Santo Stefano (Grosseto) e l'isola del Giglio.

Il forte vento che interessa la provincia di Grosseto ha anche hanno distrutto il Villaggio di Babbo Natale a Follonica, inaugurato due giorni fa. Le strutture all'interno del Vecchio casello Idraulico sono state divelte. Oggi il Comune ha annullato tutti gli eventi organizzati.

Intanto neve copiosa si registra sulle Colline Metallifere e soprattutto nel paese di Montieri. Riguardo alla neve il governatore Eugenio Giani scrive inoltre oggi sui social che "nevica sui rilievi appenninici oltre i 600-700 metri e continuerà anche nelle prossime ore. In funzione mezzi spazzaneve sulle strade, si raccomanda sempre prudenza alla guida e obbligo dotazioni invernali".

In Toscana dalla mezzanotte e fino alle 20 di oggi è codice giallo per forti venti di libeccio - escluse Versilia, Lucchesia e Valdarno inferiore - e anche per forti mareggiate nelle isole dell'Arcipelago. Per le nevicate, la vigilanza riguarda, dalla 6 alle 20 di venerdì, la fascia appenninica tra il Mugello e la Valtiberina, nelle province di Firenze e Arezzo.



