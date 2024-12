L'Ue versa 352 milioni a E-R e Toscana per le alluvioni

L'Unione europea ha versato all'Italia 351,9 milioni di euro per le alluvioni che hanno colpito Emilia-Romagna e Toscana lo scorso anno attraverso il Fondo di solidarietà dell'Ue. Lo rende noto la Commissione europea. Dopo l'approvazione dell'Eurocamera e dei Paesi membri, l'Ue ha dunque mobilitato i preannunciati 284,1 milioni all'Emilia-Romagna, in aggiunta ai 94,7 milioni già versati come anticipo nel novembre 2023, portando il sostegno totale alla regione a 378,8 milioni. La Toscana ha ricevuto 67,8 milioni per far fronte alle conseguenze dell'alluvione che ha colpito in particolare le province di Prato, Firenze, Pisa, Pistoia e Livorno.



