Furti in abitazione, fermate tre persone

Tre uomini sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pistoia su una serie di furti in casa avvenuti nella provincia pistoiese e anche in quelle di Firenze, Prato e Pisa. I tre domenica scorsa sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, disposto dalla procura: si tratta di due cittadini albanesi e di un kosovaro, accusati a vario titolo e in concorso tra loro di furto aggravato in abitazione.

Le indagini, spiega l'Arma, sono partite a ottobre scorso dopo alcuni furti verificatisi nel Pistoiese, in particolare nei comuni di Montale e di Agliana. L'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito di individuare i veicoli utilizzati dai malviventi e di "delineare i movimenti degli indagati, correlandoli" a più colpi "perpetrati nella provincia di Pistoia, ma anche in quelle di Firenze, Prato e Pisa". I militari avrebbero poi individuato "la base operativa del sodalizio criminale, situata in una zona periferica di Firenze" dove domenica sera i tre sono stati bloccati "al rientro - spiegano sempre i carabinieri - da vari sopralluoghi preliminari che avrebbero portato ad una serie di furti effettuati sul territorio pistoiese, già pianificati per la notte successiva". I tre uomini sono stati trovati in possesso "di numerosi arnesi e attrezzi atti allo scasso (alcune smerigliatrici, tronchesi, piedi di porco, grossi cacciaviti) e di 'tenute operative' (abbigliamento di colore nero, guanti e articoli per nascondere il volto, come cappellini, scaldacollo, sciarpe e altro)" che sono stati sequestrati. Uno dei tre fermati è risultato anche avere a suo carico un ordine di carcerazione, emesso dalla procura della Repubblica di Livorno, per alcuni furti nel Livornese avvenuti nel 2021.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA