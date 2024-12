Ex Gkn,protesta davanti Consiglio Toscana per approvazione legge

Una trentina di rappresentanti del collettivo dell'ex Gkn stanno protestando davanti alla sede del Consiglio regionale per chiedere l'approvazione della norma sui distretti industriali all'ordine del giorno della seduta dell'assemblea legislativa iniziata martedì ma non ancora discussa.

Al momento il Consiglio regionale sta affrontando la riforma del testo unico sul turismo e la legge ispirata alla vertenza della Gkn rischia di slittare a gennaio. "Guardate la diretta del consiglio regionale e vedrete lo schifo a cui hanno ridotto o vorrebbero ridurre il paese: a fare ostruzionismo per non arrivare tra le altre cose a discutere della legge sui consorzi industriali e farla saltare - ha scritto il collettivo di fabbrica sui social annunciando la protesta -. Con 12 mesi senza stipendio, il venerdì prima di natale, con la città bloccata dal traffico, abbiamo improvvisato una delegazione che dal festival del teatro working class si è staccata per venire al consiglio regionale a dire quanto sia vergognoso l' ostruzionismo contro la legge sui consorzi. Se necessario, chiameremo all'allargamento del presidio". Per il collettivo Gkn la "le legge sui consorzi, è strumento fondamentale, in piena crisi industriale, per sottrarre le nostre fabbriche a speculazione e immobilismo. La legge è per tutti ma rinviarla sarebbe un meccanismo ad orologeria il cui effetto sarebbe quello dare un colpo mortale al processo di reindustrializzazione dal basso della ex Gkn. La legge è già in ritardo di mesi, se non di anni".



