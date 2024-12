'Visioni di miti e riti etruschi' all'Archeologico di Firenze

Le quattro lastre dipinte intere datate alla fine del VI secolo a.C., recuperate a Cerveteri nel 2019 dalla guardia di finanza e rivelatesi capolavori dell'arte etrusca, sono al centro della mostra 'Visioni di miti e riti etruschi a Firenze' al Museo archeologico nazionale di Firenze, a cura di Daniele Federico Maras, aperta fino al 7 aprile 2025.

Le opere erano state recuperate nel corso di un'operazione di contrasto al commercio clandestino di reperti archeologici: la loro superficie è stata danneggiata dai maldestri tentativi di pulizia dei ladri d'arte che le hanno strappate al loro contesto.

Delle quattro lastre in terracotta, la prima rappresenta il duello fra Achille e Pentesilea; la seconda, a giudizio degli studiosi, può rappresentare Apollo che insegue Artemide, ma anche la vergine cacciatrice Atalanta sfidata alla corsa dal suo futuro sposo Melanione; la terza, il giudizio di Paride; la quarta, due aruspici etruschi al lavoro. A esse si aggiunge un'altra recente acquisizione, il 'Viaggiatore etrusco': un frammento di lastra dipinta, databile intorno al 500 a.C., che conserva il profilo di un giovane dalla ricca acconciatura in tenuta da viaggio.

"Siamo certi che in questa fase cronologica - ha detto Maras - gli edifici che erano decorati da queste lastre erano per lo più edifici pubblici, soprattutto templi e santuari. Si tratta di un rivestimento delle pareti che normalmente, nell'antichità etrusca, erano realizzate con materiali deperibili e quindi dovevano essere protette. Nella maggior parte dei casi le protezioni realizzate in legno sono andate perdute completamente, ma a Cerveteri per un periodo limitato tra la metà del VI secolo e la metà del V secolo avanti Cristo è andato di moda realizzare delle lastre di terracotta che sono dei veri capolavori di tecnica e di pittura".



