Intesa Sanpaolo supporta la crescita di Aboca con 50 milioni

Intesa Sanpaolo ha perfezionato un finanziamento di 50 milioni di euro con Garanzia Futuro di Sace a favore di Aboca spa Società Agricola, fondata nel 1978 in Toscana, tra le principali aziende nello sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative e biodegradabili a base di complessi molecolari naturali.

Il finanziamento di Intesa Sanpaolo rappresenta un passo significativo per il piano di investimenti 2024-2025 di Aboca.

Un piano che mira a migliorare i processi di ricerca scientifica, di produzione agricola e industriale e la sostenibilità ambientale. Gli investimenti saranno rivolti all'ulteriore efficientamento della capacità produttiva coinvolgendo in primis lo stabilimento umbro di Pistrino (Perugia). Previsti anche investimenti immobiliari nel centro direzionale.

"Dobbiamo ringraziare Intesa Sanpaolo e Sace. Questa operazione ci permette di sostenere con ancora più forza il nostro sviluppo", afferma Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca spa Società Agricola.

"Essere a fianco di Aboca in questa rilevante operazione testimonia come il cammino verso una maggiore sostenibilità sia sempre più al centro dell'impegno di realtà nazionali leader nel nostro Paese", dichiara Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. "Un impegno della nostra banca - prosegue - che conta oltre 770 milioni di euro di finanziamenti Esg erogati in Toscana e Umbria, su un totale di 1,2 miliardi di euro finanziati a fine settembre".

"Siamo orgogliosi di supportare Aboca, una realtà che negli anni ha sviluppato soluzioni innovative per il benessere delle persone", sottolinea Massimiliano Marzapeni di Sace.



