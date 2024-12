Frode fiscale e riciclaggio, arrestato faccendiere 'fantasma'

La guardia di finanza di Pistoia, coordinata dalla Procura della repubblica, ha arrestato un 54enne cinese per frode fiscale e riciclaggio, mentre altri 11 orientali sono stati denunciati. E' il bilancio dell'operazione "Gu'i - Fantasma", che ha portato anche al sequestro di oltre 3 milioni di euro e a 24 perquisizioni nei confronti degli indagati. L'arrestato e gli altri sono ritenuti responsabili di aver organizzato e gestito, nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, con propaggini in Lombardia, Veneto, Campania, Basilicata e Sardegna, varie attività illecite, tra loro interconnesse, quali emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, sottrazione al pagamento delle imposte, e il trasferimento fraudolento di valori e il riciclaggio.

Le indagini erano partite dall'individuazione di flussi finanziari sospetti, per alcuni milioni di euro, provenienti da Pistoia e diretti verso la Cina, risultati privi di reali motivazioni commerciali. Le attività investigative hanno accertato che queste fuoriuscite di ingenti somme di denaro fossero il risultato di un articolato sistema di frode ideato e gestito dal 54enne, risultato essere dedito, da 20 anni, all'acquisizione e gestione di attività economiche del settore tessile, spesso attraverso lo schermo di altri cittadini cinesi compiacenti, che venivano utilizzate per produrre un giro di fatture false, frodando il fisco, e poi sistematicamente chiuse, dopo aver accumulato decine di milioni di euro di debiti tributari.



