A Firenze concerto Capodanno con Mr. Rain e i Bowland

Musica in cinque piazze per il Capodanno a Firenze, dove si studia di replicare l'ordinanza contro i botti. Per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo arrivano in piazza della Signoria Mr Rain, Giovanni Caccamo, i Bowland. Dalle 18:45 alle 21, si legge in una nota, la facciata di Palazzo Vecchio si trasformerà grazie al video mapping realizzato per l'occasione da Stefano Fomasi mentre alle 21 ci sarà un'interpretazione di giovani artisti dell'Accademia del Maggio Musicale. A seguire (ore 22:30) si esibirà Deborah Iurato, che ha vinto il talent show Amici, poi (23:30) Mr Rain e dopo il brindisi della mezzanotte i festeggiamenti continueranno con i BowLand. In piazza della Signoria ci sarà anche un evento dedicato ai bambini con l'artista Lorenzo Baglioni.

In piazza San Giovanni ci sarà l'evento 'Cori Gospel' con due gruppi protagonisti ovvero The Pilgrims e Lara Johnson & the Black Voices" mentre in piazza Santissima Annunziata l'associazione 'Quelli del '29' presenta 'Jazz in Luce'. In Oltrarno l'associazione 'Music Pool' presenta 'Happy New Year on the Road', con due marching band che seguiranno due distinti itinerari musicali pensati per diffondere musica e allegria in due aree simboliche di Firenze. Sono previste anche iniziative in via Palazzuolo e via Maso Finiguerra, dove negli ultimi mesi ci sono stati problemi di sicurezza. In piazza Santa Croce infine l'associazione Orchestra da Camera Fiorentina presenta 'Capodanno 2025: Musica, Danza e Tradizioni sotto le stelle di Firenze'. Le iniziative del Comune sono in collaborazione con Fondazione Muse.

"Come di consueto un bel momento di festa per il Capodanno cittadino, itinerante e ricco di opportunità diverse - sottolinea la sindaca Sara Funaro -. Abbiamo pensato a iniziative per tutte le fasce d'età, senza dimenticare i bambini. Cinque piazze e una novità nel percorso, ovvero l'inserimento di via Palazzuolo e via Finiguerra, un pezzo importante di centro storico sul quale vogliamo mantenere alta l'attenzione e c'è un grande impegno in vista di una riqualificazione. Abbiamo voluto realizzare una programmazione diversificata e ricca di opportunità, con tanti nomi apprezzati, per permettere a fiorentini e visitatori di vivere un Capodanno godendosi la nostra città nel miglior modo possibile". "Un Capodanno diffuso nelle piazze della città con offerte per tutti i gusti musicali per stare insieme ad aspettare l'anno nuovo", aggiunge l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini.



