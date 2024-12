La superstrada Fi-Pi-Li è bloccata, nel Fiorentino, in direzione Livorno per un incidente stradale tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina che vede coinvolto un mezzo pesante che occupa completamente la carreggiata.

Sul posto, all'altezza del chilometro 7,3, i vigili del fuoco e sono in corso operazioni congiunte con la polizia stradale per consentire l'arrivo dei mezzi di soccorso in contromano da Ginestra Fiorentina. Inviata anche un'autogru.



