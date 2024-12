Museo Opera del Duomo di Firenze diventa più grande

Il Museo dell'Opera del Duomo a Firenze diventa più grande: la giunta comunale ha dato il via libera al progetto per cui, dopo l'acquisizione da parte del consiglio dell'Opera di Santa Maria del Fiore nel febbraio 2023 di Palazzo Compagni per circa 10 milioni di euro, lo stesso immobile diventerà un'altra area da poter visitare. Agli attuali 6.000 metri quadrati (la cui realizzazione costò circa 45 milioni di euro) dunque si sommeranno i circa 5.000 mq di Palazzo Compagni: l'obiettivo è terminare i lavori entro quattro anni. L'immobile, dove in passato c'era una sede dell'Inail, non ha il vincolo di interesse storico e probabilmente sarebbe stato destinato ad affitti turistici: così invece sarà la cultura a essere protagonista.

Nella delibera di Palazzo Vecchio, presentata dall'assessora all'urbanistica Caterina Biti, si riconosce "l'interesse pubblico del progetto, con annessa deroga alle norme urbanistiche e azzeramento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione". Il progetto prevede la demolizione del fabbricato, che versa in cattive condizioni strutturali, e la ricostruzione di un nuovo edificio che ricalca la stessa impronta in pianta mantenendo la stessa altezza, ma cambiando la conformazione della copertura per creare una zona coperta e una terrazza: tra le idee c'è anche quella di collegare la terrazza di Palazzo Compagni con la nuova, in modo da poter ammirare la Cupola del Brunelleschi da una posizione inedita.

Con la nuova sistemazione il Museo dell'Opera del Duomo sarà dotato di più funzioni, come una sala per incontri e convegni, una caffetteria con giardino e nuovi servizi per i visitatori: l'ingresso sarà ancora da piazza del Duomo. Il progetto è commissionato dall'opera di Santa Maria del Fiore a Guicciardini & Magni Architetti, che insieme ad Adolfo Natalini avevano firmato l'attuale museo.



