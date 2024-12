Mongolfiere colorano cielo Capannori per campionato aerostatica

Per quattro giorni il cielo sopra la Piana di Lucca si è riempito di colori, quelli delle mongolfiere che hanno partecipato al 34mo Campionato italiano di Aerostatica, organizzato dall'Aero Club di Lucca a Capannori (Lucca) dal 11 al 15 dicembre scorsi.

Quattro giornate intense di gara, si spiega in una nota, vinte da Federico Miceli: con un punteggio di 13.611, il valdostano ha conquistato il titolo di campione italiano per la terza volta alla sua terza partecipazione. Pilota esperto con oltre 4.300 ore di volo, Miceli ha gareggiato a bordo del suo Racer by Ultramagic accompagnato dal navigatore Raffael Tamargo. Nipote e allievo del leggendario Nello Charbonnier, Miceli è proprietario della compagnia aerea Aérocom Montgolfière nella Valle della Loira in Francia. Al secondo posto Federico Pagni, con 11.248 punti, campione uscente, nato a Lucca e fiorentino di adozione. Pagni vola principalmente in Toscana con la sua compagnia Up Ballooning ed è affiancato dal giovane navigatore Filippo Orlando, promessa emergente della disciplina. Terzo, Edoardo Barbieri: con 10.945 punti, giovanissimo pilota juniores.



