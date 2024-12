L'Enoteca Italiana rinnova la squadra, 12 i nuovi commissari

Saranno i 12 nuovi commissari di Enoteca Italiana a selezionare i vini più rappresentativi per far conoscere la produzione vitivinicola del Belpaese al resto del mondo.

Lo annuncia la stessa Enoteca Italiana spiegando di aver nominato i nuovi esperti "della commissione degustazione che dovrà selezionare i vini che saranno protagonisti nei locali della Fortezza Medicea". L'Enoteca Italiana di Siena - spiega una nota - è l'istituzione che dal 1933 riunisce la produzione vitivinicola nazionale nonché primo ente pubblico a tutela del vino italiano nel mondo. Dopo la chiusura nel 2017, l'Enoteca Italiana Siena riaprirà i battenti nel 2025 negli storici bastioni della Fortezza Medicea di Siena.

"La presentazione ufficiale della Commissione di Degustazione di Enoteca Italiana Siena rappresenta un momento fondamentale nel nostro percorso di valorizzazione e promozione delle eccellenze vinicole italiane", ha affermato la presidente Elena D'Aquanno. "La nostra missione è sempre stata quella di celebrare le eccellenza ponendosi come punto di riferimento per la cultura enologica e gastronomica non solo in Italia, ma nel mondo".

"Enoteca Italiana è lieta di annunciare la costituzione di una nuova Commissione di Selezione Vini, che raggruppa al suo interno alcuni dei rappresentanti dell'eccellenza italiana nel mondo del vino", ha affermato il vice presidente di Fondazione Enoteca Italiana Siena Mario Valgimigli.

"La nostra commissione ha una responsabilità fondamentale: i vini dovranno rappresentare la qualità ed eccellenza del nostro Paese", ha spiegato il responsabile della commissione vini Jacopo Vagaggini. "Per questo motivo uno dei primi obiettivi sarà l'adozione di criteri di valutazione rigorosi e trasparenti. Solo i vini che otterranno una media di punteggio superiore ad una certa soglia saranno ammessi, ma valuteremo anche altri fattori che sposano la filosofia dell'Enoteca, tra cui la sostenibilità del processo produttivo, la salubrità del prodotto e la sua territorialità".

Fanno parte della commissione: Jacopo Vagaggini, Cristiano Cini, Aldo Fiordelli, Andrea Frassineti, Davide Gangi, Chiara Giannotti, Gabriele Gorelli, Massimo Lanza, Alessandro Rossi, Carlotta Salvini, Eros Teboni e Stefania Vinciguerra.



