Giovane lupo ferito ai bordi dell'Aurelia vicino Grosseto

Un giovane esemplare di lupo è stato trovato ferito ai bordi dell'Aurelia vicino al ponte Mussolini alle porte di Grosseto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per il recupero dell'animale, riconosciuto come giovane lupo dalla veterinaria intervenuta sul posto.

La dottoressa del servizio veterinario della Regione Toscana, coadiuvata dal personale dei vigili del fuoco e dal personale del servizio comunale per il recupero dei randagi, ha sedato l'animale ed ha provveduto a trasferirlo nella clinica veterinaria idonea per valutarne le condizioni di salute.





