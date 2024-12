Al via la riqualificazione del Museo del Marmo di Carrara

Sono iniziati i lavori di recupero e riqualificazione del Museo del Marmo, uno dei luoghi simbolo di Carrara (Massa Carrara), grazie ad intervento congiunto da parte di Camera di commercio della Toscana nord ovest, proprietaria dell'immobile, e del Comune, sulla base di un accordo di programma sottoscritto nel 2023. Con un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, si spiega in una nota, si andranno non solo a recuperare e ristrutturare le strutture che ospitano, oltre al museo, anche la biblioteca dell'ente camerale, ma sarà completamente ripensato anche l'allestimento.

"Questo è un bel giorno per la città di Carrara perché andiamo a presentare la rinascita di un suo simbolo - dice la sindaca Serena Arrighi -. Grazie al supporto della Camera di commercio non solo andremo a recuperare un museo, ma restituiremo a tutti i carrarini e ai visitatori un luogo di aggregazione, di condivisione e di ricerca". Per Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana nord ovest, "questo progetto rappresenta un passo strategico per creare nuove opportunità di crescita per le imprese del territorio e la riqualificazione del museo e il suo nuovo allestimento non solo valorizzeranno il patrimonio culturale, ma avranno un impatto positivo sul territorio favorendo il turismo e il commercio. È un esempio concreto di come cultura ed economia possano agire insieme per il bene del territorio".

Della progettazione del nuovo Museo del Marmo sono stati incaricati gli studi Opera engineering dell'ingegnere Davide De Carli e dell'architetto Paolo Camaiora assieme ai rispettivi collaboratori. Il cantiere sul parco esterno è stato consegnato ufficialmente il 16 dicembre, e dovrebbe ora proseguire per 120 giorni lavorativi. Il nuovo allestimento museale è stato invece sviluppato in sinergia con il direttore del Museo del Marmo Stefano Genovesi di concerto con la Sovrintendenza e si incentrerà su un percorso espositivo rinnovato e sulla creazione di aree ad esso complementari, funzionali alle attività didattiche, scientifiche e di carattere sociale che il Museo proporrà.



