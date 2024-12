A Prato centinaia in corteo per rinnovo contratto metalmeccanici

Alcune centinaia di persone hanno manifestato oggi a Prato contro il mancato rinnovo del contratto dei metalmeccanici: hanno sfilato in corteo per le vie del centro storico, da piazza delle Carceri fino a via Valentini, sotto la sede di Confindustria Toscana nord.

La manifestazione era organizzata da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm.

"Abbiamo scelto Prato come luogo della manifestazione di zona - spiega Flavia Capilli, segretaria Fim Cisl Toscana - perché a luglio Confindustria ha disdetto gli accordi territoriali in vigore da quasi 50 anni. Accordi che erano migliorativi rispetto al contratto nazionale: ad esempio era prevista la 14esima. Da sei mesi chiediamo un incontro che non ci è stato accordato. Dal primo gennaio - spiega la sindacalista - ci saranno differenze di trattamento fra i lavoratori assunti prima del 2025 e quelli dopo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA