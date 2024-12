A Firenze El Galactico Festival per i 25 anni dei Baustelle

Per celebrare i 25 anni di carriera i Baustelle organizzano El Galactico Festival, che si terrà l'1 e il 2 giugno a Firenze, sul palco dell'Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale.

La due giorni, scritta diretta e ideata dai Baustelle, approfondirà il repertorio della band e non solo, con ospiti e sorprese. Con un video pubblicato ieri sui loro canali social ufficiali e su Youtube che richiama Ecce Bombo e Io sono un autarchico di Nanni Moretti, la band formata da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini ha preparato il terreno per il loro ritorno, nella loro Toscana. La prima giornata del festival vedrà salire sul palco Emma Nolde, i Neoprimitivi, Matteo Bordone & Daniela Collu con un podcast live e infine Pierpaolo De Sanctis (Four Flies Records DJ Set). Il 2 giugno invece gli artisti presenti saranno Marta Del Grandi, i Delicatoni, Stefano Nazzi con una speciale puntata di Indagini Live e Bassolino per il dj set.

Il palinsesto è stato pensato per respirare l'essenza del gruppo. I biglietti saranno disponibili dal 18 dicembre alle 14.

"Nonostante il revival e la nostalgia ci facciano orrore, ci siamo accorti che sono passati 25 anni dall'inizio della nostra esistenza discografica. La prima novità per questo 2025, che di novità sarà carico, è che faremo un festival: a Firenze, nella Toscana dove la nostra avventura (musicale e non musicale) per l'appunto è cominciata, all'Anfiteatro del parco delle Cascine, il weekend del 2 giugno - racconta Francesco Bianconi -. Siccome c'è festival e festival, ci tengo a dirvi a scanso di equivoci che: il nostro consisterà in due giorni di live all'aperto, con artisti e band nuove, emergenti, ragazzi con cui sentiamo affinità, e in cui rivediamo lo spirito che animava i nostri giorni dell'epoca di 'Sussidiario illustrato della giovinezza'; ci saranno talk e podcast live, ci saranno vinili fatti girare dal pomeriggio al tramonto; e ci saremo anche noi ovviamente.

Questo festival si chiamerà "El Galactico", come un potenziale bar messicano di tacos a Los Angeles o come uno reale a Milano Est".



