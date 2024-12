Poliziotti sugli sci operativi ad Abetone e in Val di Luce

Con la riapertura degli impianti sciistici di Abetone e Val di Luce, sull'Appennino pistoiese, tornano operativi sulle piste anche gli 'Angeli della neve', i poliziotti sugli sci che, avendo una preparazione specifica, svolgono i servizi di prevenzione, ma anche interventi di soccorso sanitario. Lo rende noto la questura di Pistoia, spiegando che i posti di polizia allestiti nel comprensorio sciistico della montagna pistoiese sono due: uno ad Abetone e l'altro in Val di Luce.

I poliziotti sugli sci sono entrati in servizio nello scorso fine settimana, nel quale c'è stato un grande afflusso di appassionati sulle piste a anche un numero piuttosto elevato di incidenti, che hanno richiesto in totale 38 interventi di soccorso a persone infortunate, per una di queste si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. Da qui l'appello della polizia al rispetto delle regole per la propria e altrui sicurezza.



