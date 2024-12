Il Demanio affida 49 anni ai privati antica villa a Firenze

L'Agenzia del Demanio ha affidato in concessione per 49 anni Villa Carducci Pandolfini a Firenze alla società Undicicinque srl nell'ambito dei Progetti a Rete, ossia "iniziative di rigenerazione di edifici del patrimonio pubblico che coinvolgono i privati affinché investano per valorizzarli dal punto di vista economico, sociale e culturale".

Il complesso è su un impianto del '400, si trova nella zona di Soffiano, in via Guardavia e faceva parte di edifici fortificati nella campagna intorno a Firenze, poi nei secoli successivi la villa è stata riadattata a dimora extraurbana.

Il progetto della srl vincitrice di un bando pubblico, spiega il Demanio, "prevede che la villa sia trasformata in un luogo polifunzionale per attività artistiche e socio culturali, gastronomiche, congressuali e fieristiche, un luogo per la comunità, ma anche centro di servizi per il territorio, con laboratori enogastronomici, sale espositive, per meeting e coworking, cantine, alloggi di servizio e presidio per il custode. L'obiettivo principale è recuperare l'edificio grazie a una riqualificazione che ampli l'offerta turistico-culturale e rafforzi le reti di impresa, attivando relazioni e collaborazioni tra imprese del territorio".

Villa Carducci Pandolfini è formata da più edifici disposti a ferro di cavallo che si aprono su un cortile centrale e un giardino/orto. Gli edifici in concessione costituiscono una parte del più ampio compendio che comprende anche il Salone degli Uomini e delle Donne Illustri, affrescato da Andrea del Castagno gestito dal Ministero della Cultura. Tramite i bandi l'Agenzia del Demanio si assicura che il bene affidato resti "fruibile al pubblico, per questo alle attività turistiche previste si aggiungono anche aperture al pubblico della villa con percorsi di visita guidati rivolti alle scuole e ai cittadini, attività/esperienze turistiche per i viaggiatori e progetti del territorio".



