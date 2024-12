Ermanno Scervino, accordo con Monnalisa per la linea kids

La casa di moda Ermanno Scervino ha siglato un accordo di licenza di 8 anni con Monnalisa, gruppo industriale toscano specializzato nell'abbigliamento per bambino e quotato all'Euronext Growth di Milano dal 2018. L'accordo riguarda la creazione e lo sviluppo della linea kidswear, rivolta ai bambini e neonati dai 0 ai 14 anni. Monnalisa produrrà una linea di abbigliamento per bambini a marchio Ermanno Scervino.

La prima collezione Scervino Juniors frutto di questa nuova licenza sarà quella dedicata alla stagione primavera-estate 2026. "Il nostro brand ha creduto da sempre nell'eccellenza e unicità del made in Italy, che è dato dalla fusione della tradizione artigianale e dell'innovazione più avanzata - dice Toni Scervino, ad di Ermanno Scervino -. Siamo per questo lieti di collaborare con Monnalisa per rafforzare la nostra presenza nel segmento kidswear". La collezione sarà distribuita in selezionati negozi monomarca, multimarca internazionali e nelle piattaforme e-commerce. La creatività sarà gestita dall'ufficio stile di Monnalisa, con la direzione creativa di Diletta Iacomoni, che interpreterà le input della maison Ermanno Scervino.



