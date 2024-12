Skunk Anansie in concerto a Forte dei Marmi (Lucca) il 12 luglio. La band guidata da Skin si esibirà sul palco del Festival Villa Bertelli live.

Le prevendite sono attive da domani alle ore 10.

Il concerto di Forte dei Marmi sarà una delle sette tappe in Italia per il tour estivo della band.



