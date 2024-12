Luca Parisi e Tunde Szabo vincono la XXV Maratona di Pisa

Il romano Luca Parisi e la ungherese Tunde Szabo sono i vincitori della XXV Maratona di Pisa disputata sulla distanza canonica dei 42,195 km con 4.000 partecipanti. Parisi (Etrusca) ha tagliato il traguardo in 2h21'49". Secondo l'italiano di origine marocchina Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia), che ha coperto la distanza in 2h24'14". Jbari aveva vinto l'anno scorso in 2h20'00" ma non gli è riuscito il bis del successo. Terzo Fabio Lusuardi (Calcestruzzi Corradini) in 2h26'53". "Speravo di stare sotto 2h20', però va bene così, vincere una maratona è sempre bello e Pisa è sicuramente una grande gara - ha detto Parisi -. Mi sono fermato per il grande freddo una settimana fa a Reggio Emilia, lunedì ho deciso di correre a Pisa, perchè sarebbe stato un peccato buttare tre mesi di preparazione con duri allenamenti degli ultimi tre mesi".

Nella gara femminile la 35enne Tunde Szabo trionfa dopo i secondi posti nel 2017 e 2018 e il quarto nel 2019. Ha tagliato il traguardo in 2h43'01" (personal best 2h40'46"). Ad atlete britanniche il secondo e il terzo posto, rispettivamente Melissah Gibson in 2h44'06" e Georgie Bruinvels in 2h44'47".

Quarta l'inglese Rebecca Hilland con 2h45'45", mentre la prima italiana è stata la bolzanina Sarah Giomi (Cus Pro Patria Milano) quinta in 2h47'39".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA