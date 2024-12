Per i telespettatori di TivùSat un dicembre dedicato a Puccini

In occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, il canale televisivo Mezzo (disponibile al numero 49 su tivùsat) dedica il mese di dicembre a una straordinaria retrospettiva sulle opere del celebre compositore italiano. Gli spettatori potranno immergersi nei capolavori che hanno segnato la storia dell'opera lirica, trasmessi gratuitamente grazie alla piattaforma satellitare italiana. La programmazione di Mezzo si apre con una première esclusiva: - Turandot", interpretata da Jonas Kaufmann e Asmik Grigorian: Sabato 21 Dicembre ore 20:30 - Manon Lescaut - Opéra de Monte-Carlo - Sabato 14 Dicembre ore 20.30.

Oltre all'opera, Mezzo offre un ricco ventaglio di programmi per gli appassionati di musica: Colonne sonore concerti dedicati alla musica da film, con partecipazioni straordinarie di artisti come Ed Sheeran, Sting e Bjorn. Da non perdere: -Fantasymphony - A concert of magic & fire - Mercoledì 18 Dicembre ore 22.25 Per gli appassionati di musica classica un focus sui grandi violinisti del passato, tra cui David Oistrakh, Itzhak Perlman e Yehudi Menuhin. Da non perdere: - Haendel: The Messiah - Domenica 22 Dicembre ore 20:30 Per gli amanti del jazz perle dagli archivi di Mezzo, tra cui esibizioni leggendarie del Lugano Jazz Festival con John McLaughlin e il Jack Dejohnette Quintet.

Da non perdere Franco Ambrosetti Quinte - Giovedì 2 Gennaio ore 20:30 John McLaughlin's Mahavishnu Orchestra - Giovedi 2 Gennaio ore 21:25 Jack Dejohnette Quintet - Giovedi 2 Gennaio ore 22:00



