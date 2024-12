In Val d'Orcia nasce museo della ceramica del '700 senese

Torna a rivivere la tradizione della ceramica chigiana, la manifattura settecentesca che rese celebre nel passato San Quirico d'Orcia (Siena), paese sulla Cassia per Roma. Una donazione di 54 pregiate maioliche costituiscono l'esposizione permanente inaugurata oggi dal Comune nelle sale affrescate di Palazzo Chigi. Un primo nucleo con le donazioni di tre privati, Giorgio Botarelli, Alberto Fiore e Paolo Naldi, formerà la collezione iniziale di maioliche antiche da destinare a un museo più largamente dedicato alla produzione ceramica di area senese.

"Le ceramiche sanquirichesi e più in generale quelle senesi - ha detto il sindaco Marco Bartoli - sono un ponte tra culture, un dialogo tra epoche diverse che si incontrano e si intrecciano. Raccontano storie di artigiani del passato, di mani che hanno lavorato con amore e maestria, tramandando segreti e tecniche da una generazione all'altra. Sono testimonianze di un patrimonio culturale che continua a vivere e a evolversi, arricchendo la nostra contemporaneità con la sua autenticità e profondità". L'insieme delle maioliche si caratterizza per omogeneità cronologica e coerenza stilistica tra i pezzi che lo compongono, per la quasi totalità inquadrabili nella prima metà del XVIII secolo, e assegnabili a centri di fabbrica del territorio senese, in particolare alla vaseria di Fonte alla Vena di San Quirico d'Orcia, proprietà dei Chigi Zondadari e attiva da fine '600 per quasi tutto il secolo successivo, o ad officine della città di Siena, sede di botteghe ceramiche fin dal XIII secolo.

Diversi sono i tipi morfologici e d'uso rappresentati e fanno riferimento ad una oggettistica di largo impiego in vari contesti sociali. Anzitutto ci sono manufatti destinati alla mensa dei ceti più agiati: crespine, cioè coppe baccellate, generalmente utilizzate per contenere frutta e servire allo stesso tempo da elementi decorativi, che con diciannove pezzi costituiscono la forma più rappresentata nella raccolta. La maggior parte di questi oggetti sono caratterizzati da decorazioni policrome, il cui impianto figurativo comprende scenette agresti, secondo il gusto dell'epoca, con uccellini, lepri o cani in corsa, ma anche putti, caseggiati rurali, mazzetti di fiori, o la tipica Rosa dei Venti, generalmente circoscritti entro un tondo o disposti in campo aperto al centro del manufatto.



