Furti, 2 arresti dopo spaccata in una gastronomia a Firenze

Furto con spaccata a Firenze in una gastronomia siciliana. I ladri in fuga con dolci e alcolici sono stati presi dalla polizia. È accaduto la notte scorsa in viale dei Mille. Due marocchini, 22 e 23 anni, sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato. A dare l'allarme, intorno a mezzanotte, è stata una residente, allertata dal rumore proveniente dalla strada. Quando sì è affacciata alla finestra ha visto due uomini intenti a forzare il bandone di un negozio e a rompere la vetrina, così ha chiamato il 112 Nue.

Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia. Gli agenti hanno rintracciato a meno di 100 metri dalla gastronomia vicino a un dehors i due presunti ladri con la refurtiva: cassate siciliane, panettoni, bottiglie di limoncello e di amari. Per i due è scattato l'arresto.

Secondo una prima ricostruzione, i nordafricani dopo aver divelto il bandone e infranto la vetrina con un tombino sarebbero entrati nel locale facendo incetta di dolci, liquori e qualche moneta lasciata in cassa. Poco distante, su una pista ciclabile, è stato trovato il tombino usato per la spaccata.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA