Crusca, conclusi i restauri alla villa medicea di Castello

Conclusi i lavori di restauro della villa medicea di Castello (Firenze), sede dell'Accademia della Crusca: 1,2 milioni di investimento che hanno interessato le quattro facciate, il cortile, il tetto, gli androni e le finestre per un tempo di circa due anni. La presentazione dei lavori si è svolta nella villa medicea dove l'Accademia della Crusca ha organizzato una due giorni per celebrare anche i 450 anni dalla morte di Vasari. Ieri, venerdì 13 dicembre, si è svolta la tornata accademica dal titolo 'Giorgio Vasari: arte e lingua', poi è stata inaugurata la mostra documentaria 'Vasari e Baldinucci: arte e lingua'. Questa mattina invece sono stati presentati i recenti lavori di ristrutturazione che hanno interessato vari ambienti della villa, alla cui sistemazione nelle attuali forme rinascimentali prese parte lo stesso Vasari per volere di Cosimo I.

Paolo D'Achille presidente dell'Accademia della Crusca, ha ricordato che l'Accademia "ha partecipato a un bando del ministero della Cultura che quindi ha finanziato in larga parte questi restauri. Anche l'Accademia però ha messo qualcosa di suo, assieme ad altri finanziatori. Abbiamo impiegato anche nostri fondi, nonostante la villa sia di proprietà del demanio, perché ci fa piacere restituirla al suo originario splendore.

Ora tutta la villa è tornata al suo stato del restauro fatto già nel '500".

Per il presidente della Toscana, Eugenio Giani, "il restauro del corpo esterno della villa, che la rende più bella e attuale nel suo splendore, è indubbio che rappresenta una tappa fondamentale nell'intervento sul patrimonio storico e culturale del nostro Paese".



